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Süper Lig: Konyaspor: 0 - Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 21.

Süper Lig'in 21. hafta maçında Konyaspor evinde Denizlispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


13. dakikada sağ kanattan Sacko'nun ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Barrow'un şutu az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.


34. dakikada sağ kanattan gelişen Denizlispor atağında, Zeki'nin ortasında ceza sahası içinde Rodallega'nın gelişine şutunu kaleci Serkan son anda çıkardı.


37. dakikada sağ taraftan Konyaspor'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa yükselen Jevtovic'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. Ancak orta hakem Volkan Bayarslan, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine golü iptal etti.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Volkan Bayarslan, Özgür Ertem, Mehmet Salih Mazlum


Konyaspor: Serkan, Selim, Anicic, Skubic, Guilherme, Jonsson, Jevtovic, Hurtado, Milosevic, Shengelia, Thuram


Yedekler: Ertuğrul, Mücahit Atalay, Uğur, Ferhat, Ali Turan, Alper, Ali Karakaya, Amir, Bajic, Daci


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Denizlispor: Stachowiak, Mustafa, Oğuz, Zeki, Özgür, Murawski, Mbamba, Barrow, Sacko, Recep, Rodallega


Yedekler: Hüseyin, Tolgahan, Youssef, Bergdich, Muhammet, Alihan, Sackey, Sedat, Olcay, Estupinan


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Sarı kart: Skubic (Konyaspor)

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