Süper Lig: Konyaspor: 0 - Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 25.
Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor, Denizlispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Guilherme'nin sol kanattan yaptığı ortayı Denizlispor savunması uzaklaştırdı. Ardından topla buluşan Diomande'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlağı alan Cikalleshi'nin vuruşu ağlara gitti ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
23. dakikada Sekidika'nın sağdan yaptığı ortaya Musa kafayı vurdu, top yandan dışarıya çıktı.
27. dakikada sağdan Milosevic'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Diomande kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kaleci Cenk'in ellerinde kaldı.
35. dakikada Murawski'nin pasıyla Ahmed Yasin sağ çaprazdan ceza alanına girerek vuruşunu yaptı fakat çerçeveyi bulamadı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Candaş Elbil
Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Diomande, Sekidika, Milosevic, Musa, Miya, Cikalleshi
Yedekler: Erten, Adil, Bütüçi, Oğuz Kağan, Shengelia, Kravets, Barış, Rahmanovic, Eduok, Daci
Teknik Direktör: İlhan Palut
Denizlispor: Cenk, Lopes, Leismann, Mustafa, Sakıb, Hasan, Sagal, Murawski, Kubilay, Ahmed Yasin, Rodallega
Yedekler: Pantilimon, Özer, Muhammet, Ben Mohamed, Diskerud, Eren, Bakalorz, Mesanovic, Dossevi, Ali Yavuz
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Sarı kart: Lopes (Denizlispor)