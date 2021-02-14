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Süper Lig: Konyaspor: 0 - Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 25.

Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor, Denizlispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada Guilherme'nin sol kanattan yaptığı ortayı Denizlispor savunması uzaklaştırdı. Ardından topla buluşan Diomande'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlağı alan Cikalleshi'nin vuruşu ağlara gitti ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.


23. dakikada Sekidika'nın sağdan yaptığı ortaya Musa kafayı vurdu, top yandan dışarıya çıktı.


27. dakikada sağdan Milosevic'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Diomande kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kaleci Cenk'in ellerinde kaldı.


35. dakikada Murawski'nin pasıyla Ahmed Yasin sağ çaprazdan ceza alanına girerek vuruşunu yaptı fakat çerçeveyi bulamadı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Candaş Elbil


Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Diomande, Sekidika, Milosevic, Musa, Miya, Cikalleshi


Yedekler: Erten, Adil, Bütüçi, Oğuz Kağan, Shengelia, Kravets, Barış, Rahmanovic, Eduok, Daci


Teknik Direktör: İlhan Palut


Denizlispor: Cenk, Lopes, Leismann, Mustafa, Sakıb, Hasan, Sagal, Murawski, Kubilay, Ahmed Yasin, Rodallega


Yedekler: Pantilimon, Özer, Muhammet, Ben Mohamed, Diskerud, Eren, Bakalorz, Mesanovic, Dossevi, Ali Yavuz


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Sarı kart: Lopes (Denizlispor)

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