Süper Lig: Konyaspor: 0 - Denizlispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 21.
Süper Lig'in 21. hafta maçında Konyaspor evinde Denizlispor ile karşılaştı. Mücadele golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında, Sehangelia'nın ceza sahasına ortasında Thuram'ın yaptığı kafa vuruşunu kaleci Stachkowiak son anda çeldi.
85. dakikada ceza sahası içinde Denizlisporlu futbolcudan topu kapan Thuram'ın sert şutunu kaleci Stachkowiak son anda uzaklaştırdı.
90+4. dakikada sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortaya Thuram'ın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Volkan Bayarslan, Özgür Ertem, Mehmet Salih Mazlum,
Konyaspor: Serkan, Selim, Anicic, Skubic, Guilherme, Jonsson (Alper dk. 86 ?), Jevtovic, Hurtado (Bajic dk. 63), Milosevic, Shengelia (Daci dk. 75), Thuram
Yedekler: Ertuğrul, Mücahit Atalay, Uğur, Ferhat, Ali Turan, Ali Karakaya, Amir
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Denizlispor: Stachowiak, Mustafa, Oğuz, Zeki, Özgür (Sackey dk. 77), Murawski, Mbamba, Barrow, Sacko, Recep (Olcay dk. 58), Rodallega (Estupinan dk. 90 ?)
Yedekler: Hüseyin, Tolgahan, Youssef, Bergdich, Muhammet, Alihan, Sedat
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Sarı kartlar: Skubic, Selim (Konyaspor), Olcay (Denizlispor)