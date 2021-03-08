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Süper Lig: Konyaspor: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 29.

Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mert Hakan şutunu çekti. Kaleci Sehic'ten dönen topu Valencia üstten dışarıya yolladı.


29. dakikada Fenerbahçe'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu Mert Hakan ceza sahasına ortaladı. Gökhan'ın indirdiği topu boş durumda olan Szalai ağlara yolladı. 0-1


32. dakikada Pelkas'ın pasıyla ceza sahasına sokulan Osayi-Samuel kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2


42. dakikada ceza sahası önünde sol çaprazda topla buluşan Pelkas'ın şutu üstten auta gitti.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Fırat Aydınus, Süleyman Özay, Esat Sancaktar


Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Adil, Jevtovic, Diomande (Amir dk. 36 ?), Shengelia, Milosevic, Sekidika, Cikalleshi


Yedekler: Eray, Bütüçi, Oğuz Kağan, Miya, Kravets, Doğan, Musa, Rahmanovic, Daci


Teknik Direktör: İlhan Palut


Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan, Osayi-Samuel, Valencia, Pelkas, Thiam


Yedekler: Harun, Lemos, Ozan, Cisse, Samatta, Ferdi, İrfan Can, Gustavo, Tisserand, Sangare


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Szalai (dk. 29), Osayi-Samuel (dk. 32) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Diomande, Adil (Konyaspor)

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