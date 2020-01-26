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Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 19.

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Ömer Ali Şahiner'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Hadziahmetovic'in şutunu kaleci Muslera köşeden çıkardı.


13. dakikada ceza sahası yakın bir noktada topla buluşan Feghouli'nin yerden şutu kaleci Serkan'da kaldı.


16. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Falcao'nun kafa vuruşunu kaleci Serkan kontrol etti.


26. dakikada Emre'nin pasında sol kanattan ceza sahasına giren Ömer Bayram'ın ortasında penaltı noktası gerisinden Falcao'nun şutu ağlarla buluştu. 0-1


39. dakikada sol kanattan Saracchi'nin ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Emre Akbaba'nın yerden şutu filelere gitti. 0-2



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Koray Gençerler, Bahattin Duran, Volkan Narinç


Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Selim Ay, Marin Anicic, Skubic, Alper Uludağ, Jevtovic, Jens Jonsson, Hadziahmetovic, Daci, Ömer Ali Şahiner, Thuram


Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Guilherme, Ali Turan, Uğur Demirok, Volkan Fındıklı, Hurtado, Shengelia, Miya, Bajic


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet Çalık, Saracchi, Lemina, Seri, Feghouli, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Falcao


Yedekler: Okan Koçuk, Şener, Martin Linnes, Emin Bayram, Işık Kaan Arslan, Belhanda, Sekidika, Selçuk İnan, Taylan Antalyalı, Adem Büyük


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Falcao (dk. 26), Emre Akbaba (dk. 39) (Galatasaray)


Sarı kart: Feghouli (Galatasaray)

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