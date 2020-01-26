Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 19.
Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor, Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele sarı-kırmızılı takımın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Ömer Ali Şahiner'in sağ çaprazdan ortasında arka direkte Thuram'ın gelişine şutu az farkla yandan auta çıktı.
64. dakikada ceza sahası dışından Miya'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera köşeye giden topu kontrol etti.
79. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Adem Büyük, pasını sağ kanatta olan Mariano'ya gönderdi. Bu oyuncunun ortasında Adem Büyük, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3
87. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Shengelia'nın vuruşunda Muslera gole izin vermedi.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Koray Gençerler, Bahattin Duran, Volkan Narinç
Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Selim Ay, Marin Anicic, Skubic, Alper Uludağ, Jevtovic (Miya dk. 46), Jens Jonsson, Hadziahmetovic (Shengelia dk. 59), Daci, Ömer Ali Şahiner, Thuram
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Guilherme, Ali Turan, Uğur Demirok, Volkan Fındıklı, Hurtado, Bajic
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet Çalık, Saracchi (Şener dk. 72), Lemina, Seri, Feghouli, Ömer Bayram, Emre Akbaba (Emin Bayram dk. 90 ?), Falcao (Adem Büyük dk. 58)
Yedekler: Okan Koçuk, Linnes, Işık Kaan Arslan, Belhanda, Sekidika, Selçuk İnan, Taylan Antalyalı
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Falcao (dk. 26), Emre Akbaba (dk. 39), Adem Büyük (dk. 79) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Feghouli, Lemina (Galatasaray)