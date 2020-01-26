İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 19.

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor, Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele sarı-kırmızılı takımın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Ömer Ali Şahiner'in sağ çaprazdan ortasında arka direkte Thuram'ın gelişine şutu az farkla yandan auta çıktı.


64. dakikada ceza sahası dışından Miya'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera köşeye giden topu kontrol etti.


79. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Adem Büyük, pasını sağ kanatta olan Mariano'ya gönderdi. Bu oyuncunun ortasında Adem Büyük, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3


87. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Shengelia'nın vuruşunda Muslera gole izin vermedi.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Koray Gençerler, Bahattin Duran, Volkan Narinç


Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Selim Ay, Marin Anicic, Skubic, Alper Uludağ, Jevtovic (Miya dk. 46), Jens Jonsson, Hadziahmetovic (Shengelia dk. 59), Daci, Ömer Ali Şahiner, Thuram


Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Guilherme, Ali Turan, Uğur Demirok, Volkan Fındıklı, Hurtado, Bajic


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet Çalık, Saracchi (Şener dk. 72), Lemina, Seri, Feghouli, Ömer Bayram, Emre Akbaba (Emin Bayram dk. 90 ?), Falcao (Adem Büyük dk. 58)


Yedekler: Okan Koçuk, Linnes, Işık Kaan Arslan, Belhanda, Sekidika, Selçuk İnan, Taylan Antalyalı


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Falcao (dk. 26), Emre Akbaba (dk. 39), Adem Büyük (dk. 79) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Feghouli, Lemina (Galatasaray)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.