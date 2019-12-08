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Süper Lig: Konyaspor: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 14.

Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor evinde Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


17. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Miya'nın pasıyla ceza sahası dışında topla bulaşan Jonsson'un vuruşu kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı.


34. dakikada orta alandan gelişen Konyaspor atağında Milosevic'in ara pasıyla ceza sahası içinde kaleci Günay ile karşı karşıya kalan Miya'nın şutunu Günay çıkardı.


40. dakikada Ömer Ali'nin verdiği kafa pasının ardından topla buluşan Bajic'in ceza sahasına girerek sol çaprazdan vuruşunda kaleci Günay son anda çıkardı.


42. dakikada Oğuz'un kafayla kaleci Günay'a geri pas attığı sırada kısa düşen topu alan Bajic'in şutunu kaleci Günay son anda çıkardı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Can Satman, Mustafa Sönmez


Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Anicic, Ferhat, Volkan, Jonsson, Ömer Ali, Miya, Milosevic, Bajic


Yedekler: Ozan, Mücahit Atalay, Ali Turan, Mücahit Can Akçay, Hurtado, Amir, Shengelia, Alper, Ali Yaşar, Daci


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosca, Chibsah, Nogueira, Kayode, Furkan (Pawlowski dk. 27), Güray, Twumasi,


Yedekler: Yuri Lodygin, Ulaş, Kubilay, Kenan, Muhammet, Olkowski, Sefa, Hasan, Ali


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Sarı kartlar: Milosevic (Konyaspor)

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