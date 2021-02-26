İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Konyaspor: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 27.

Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada Olkowski'nin sağdan uzun kullandığı taç atışında ceza sahasına gelen topu savunma uzaklaştıramadı. Vetrih'in sektirdiği topu Dicko kafayla ağlara yolladı ancak hakem Erkan Özdamar, VAR'dan gelen uyarı sonrasında elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti.


18. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep atağında ceza alanında topla buluşan Maxim sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci Eray topu ayağıyla çıkardı.


31. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topa Jevtovic vurdu ancak top kaleci Günay'ın ellerinde kaldı.


36. dakikada savunma arkasına atılan ara pasla topla buluşan Cikalleshi kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi ama gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.


41. dakikada ara pasla ceza alanına giren Dicko şutunu çekti ve fileleri havalandırdı ancak yardımcı hakemin uyarısıyla gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.


45+5. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Morais'in ortasına Diomande ters bir vuruş yaptı, top az farkla yandan dışarı gitti.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Erkan Özdamar, Mustafa Sönmez, Samet Çiçek


Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Diomande, Sekidika, Rahmanovic, Milosevic, Cikalleshi


Yedekler: Erten, Adil, Bütüçi, Oğuz Kağan, Amir, Miya, Kravets, Barış, Eduok, Daci


Teknik Direktör: İlhan Palut


Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Miranda, Djilobodji, Toşca, Morais, Maxim, Vetrih, Sousa, Mirallas, Dicko


Yedekler: Çağlar, Kenan, Andre Felipe, Güray, Bilal, Ertuğrul, Oğuz, Rashid, Enver Cenk, Furkan


Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto


Sarı kartlar: Rahmanovic (Konyaspor), Miranda (Gaziantep FK)

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.