Süper Lig: Konyaspor: 0 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor, evinde Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Twumasi'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içine yapılan ortaya Nogueira'nın kafa vuruşu kalenin üzerinden auta çıktı.

61. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında topla buluşan Milosevic'in ceza sahası dışından çektiği şut az farkla auta gitti.

72. dakikada Milosevic'in ceza sahası içine girip kaleci Günay'ı geçerek verdiği pasta topu önünde bulan Bajic'in vuruşu kale çizgisinde önce Ömer Ali'ye daha sonra da Gaziantep savunmasına çarparak oyun alanını terk etti.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Can Satman, Mustafa Sönmez

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Anicic, Ferhat, Volkan, Jonsson, Ömer Ali (Hurtado dk. 83 ?), Miya (Shengelia dk. 64), Milosevic, Bajic (Daci dk. 83 ?),

Yedekler: Ozan, Mücahit Atalay, Ali Turan, Mücahit Can Akçay, Amir, Alper, Ali Yaşar

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosca, Chibsah, Nogueira, Kayode, Furkan (Pawlowski dk. 27, Kenan dk. 74 ?), Güray, Twumasi (Muhammet dk. 88 ?)

Yedekler: Lontigkin, Ulaş, Kubilay, Olkowski, Sefa, Hasan, Ali

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Sarı kartlar: Milosevic, Selim (Konyaspor), Nogueira (Gaziantep)