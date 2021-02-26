İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Konyaspor: 0 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 27.

Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Gaziantep Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada kaleci Günay'ın hatalı degajında rakip sahanın ortalarında topla buluşan Jevtovic bekletmeden şutunu çekti, top az farkla dışarıya gitti.


58. dakikada sol çaprazda ceza sahası önünde topla buluşan Mirallas şutunu çekti, top direkten oyun alanına döndü.


64. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep atağında Olkowski'nin yaptığı orta savunmadan sekti. Djilobodji kaleci Eray'ın üzerinden kafayla topu ağlara gönderdi ancak hakem pozisyonu faul olarak değerlendirdi ve golü iptal etti.


90+5. dakikada Cikalleshi uzaktan kaleyi düşündü, top auta gitti.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Erkan Özdamar, Mustafa Sönmez, Samet Çiçek


Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Diomande, Sekidika (Daci dk. 83 ?), Rahmanovic (Miya dk. 46), Milosevic (Amir dk. 66), Cikalleshi


Yedekler: Erten, Adil, Bütüçi, Oğuz Kağan, Kravets, Barış, Eduok,


Teknik Direktör: İlhan Palut


Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Miranda (Ertuğrul dk 74), Djilobodji, Toşca, Morais (Güray dk. 74), Maxim (Enver Cenk dk. 79), Vetrih, Sousa, Mirallas (Bilal dk. 79), Dicko (Kenan dk. 84 ?)


Yedekler: Çağlar, Andre Felipe, Oğuz, Rashid, Furkan


Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto


Sarı kartlar: Rahmanovic, Diomande (Konyaspor), Miranda, Dicko (Gaziantep FK)

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.