Süper Lig: Konyaspor: 0 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Gaziantep Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada kaleci Günay'ın hatalı degajında rakip sahanın ortalarında topla buluşan Jevtovic bekletmeden şutunu çekti, top az farkla dışarıya gitti.

58. dakikada sol çaprazda ceza sahası önünde topla buluşan Mirallas şutunu çekti, top direkten oyun alanına döndü.

64. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep atağında Olkowski'nin yaptığı orta savunmadan sekti. Djilobodji kaleci Eray'ın üzerinden kafayla topu ağlara gönderdi ancak hakem pozisyonu faul olarak değerlendirdi ve golü iptal etti.

90+5. dakikada Cikalleshi uzaktan kaleyi düşündü, top auta gitti.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Erkan Özdamar, Mustafa Sönmez, Samet Çiçek

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Diomande, Sekidika (Daci dk. 83 ?), Rahmanovic (Miya dk. 46), Milosevic (Amir dk. 66), Cikalleshi

Yedekler: Erten, Adil, Bütüçi, Oğuz Kağan, Kravets, Barış, Eduok,

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Miranda (Ertuğrul dk 74), Djilobodji, Toşca, Morais (Güray dk. 74), Maxim (Enver Cenk dk. 79), Vetrih, Sousa, Mirallas (Bilal dk. 79), Dicko (Kenan dk. 84 ?)

Yedekler: Çağlar, Andre Felipe, Oğuz, Rashid, Furkan

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

Sarı kartlar: Rahmanovic, Diomande (Konyaspor), Miranda, Dicko (Gaziantep FK)