Süper Lig: Konyaspor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 23.
Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
19. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Sekidika'nın içeriye çevirdiği top savunmadan sekip kaleye doğru gitti. Kaleci Nordfeldt köşeye uzanarak topu kornere çeldi.
26. dakikada Skubic sağ kanattan Amir'in pasını kafayla ceza sahasına çevirdi. Topla buluşan Kravets rakibini vücuduyla çalımlayıp şutunu çekti ancak top kaleci Nordfeldt'te kaldı.
37. dakikada sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Polomat'ın ortasına Sefa dokundu, top kaleci Eray'da kaldı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Özgür Yankaya, Bahtiyar Birinci, Kamil Çetin
Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Sekidika, Cikalleshi, Milosevic, Kravets
Yedekler: Erten, Bütüçi, Oğuz Kağan, Shengelia, İsmail, Miya, Barış, Diomande, Musa, Rahmanovic
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan, Arda, Toure, Polomat, Piris, Furman, Candeias, Murat, Sefa, Stancu
Yedekler: Übeyd, Halil, Sdpiridonovic, Mustafa, Sio, Rahmetullah, Gökhan, Mugni, Ayite, Hüseyin
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Sarı kartlar: Piris, Furman (Gençlerbirliği)