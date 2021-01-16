Süper Lig: Konyaspor: 0 - Göztepe: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 19.
Süper Lig'in 19. Haftasında Konyaspor, Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı misafir takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Berkan sol kanattan ceza yayı üzerine çevirdi. Soner topu kontrol edip şutunu çekti ancak kaleci Sehic gole izin vermedi.
17. dakikada Göztepe'de sol çaprazdan kullanan Berkan'ın serbest vuruşunda arka direkte iyi yükselen Mihojevic kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1
26. dakikada Konyaspor'da sol kanattan yapılan orta savunmadan döndü ve Cikalleshi'nin önünde kaldı. Cikalleshi'nin şutunda kalcei İrfan Can'ın uzandığı top üst direğe çarparak dışarı çıktı.
30. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında sol kanattan ilerleyen Ndiaye, ceza sahasında Zulj'u topla buluşturdu. Zulj düzgün vurdu ve farkı ikiye çıkaran gölü kaydetti. 0-2
34. dakikada Konyaspor atağında ceza alanına yapılan ortada Jevtovic kafayı vurdu. Kaleci İrfan Can'dan seken top, direkten geri geldi ve İrfan Can'ın ellerinde kaldı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Fırat Aydınus, Alpaslan Dedeş,Kemal Yılmaz
Konyaspor: Sehic, Skubic, Anicic, Abdülkerim, Ömer Ali, Jevtovic, Diomande, Shengelia, Amir, Cikalleshi, Kravets
Yedekler: Eray, Milosevic, Bytyqi, Oğuz Kağan, İsmail, Doğan Can, Musa, Ali, Emre, Daci
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Mihojevic, Berkan, Zulj, Nwobodo, Soner, Halil, Tripic, Ndiaye
Yedekler: Megyeri, Kerim, Kubilay, Ideye, Yalçın, Atınç, Batuhan, Burak, Beykan, Napoleoni
Teknik Sorumlu: Yasin Güleryüz
Goller: Mihojevic (dk. 17), Zulj (dk. 30) (Göztepe)