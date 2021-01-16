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Süper Lig: Konyaspor: 0 - Göztepe: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 19.

Süper Lig'in 19. Haftasında Konyaspor, Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı misafir takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada Berkan sol kanattan ceza yayı üzerine çevirdi. Soner topu kontrol edip şutunu çekti ancak kaleci Sehic gole izin vermedi.


17. dakikada Göztepe'de sol çaprazdan kullanan Berkan'ın serbest vuruşunda arka direkte iyi yükselen Mihojevic kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1


26. dakikada Konyaspor'da sol kanattan yapılan orta savunmadan döndü ve Cikalleshi'nin önünde kaldı. Cikalleshi'nin şutunda kalcei İrfan Can'ın uzandığı top üst direğe çarparak dışarı çıktı.


30. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında sol kanattan ilerleyen Ndiaye, ceza sahasında Zulj'u topla buluşturdu. Zulj düzgün vurdu ve farkı ikiye çıkaran gölü kaydetti. 0-2


34. dakikada Konyaspor atağında ceza alanına yapılan ortada Jevtovic kafayı vurdu. Kaleci İrfan Can'dan seken top, direkten geri geldi ve İrfan Can'ın ellerinde kaldı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Fırat Aydınus, Alpaslan Dedeş,Kemal Yılmaz


Konyaspor: Sehic, Skubic, Anicic, Abdülkerim, Ömer Ali, Jevtovic, Diomande, Shengelia, Amir, Cikalleshi, Kravets


Yedekler: Eray, Milosevic, Bytyqi, Oğuz Kağan, İsmail, Doğan Can, Musa, Ali, Emre, Daci


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Mihojevic, Berkan, Zulj, Nwobodo, Soner, Halil, Tripic, Ndiaye


Yedekler: Megyeri, Kerim, Kubilay, Ideye, Yalçın, Atınç, Batuhan, Burak, Beykan, Napoleoni


Teknik Sorumlu: Yasin Güleryüz


Goller: Mihojevic (dk. 17), Zulj (dk. 30) (Göztepe)

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