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Süper Lig: Konyaspor: 0 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 37.

Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor, Hatayspor'u konuk etti. Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında ceza sahası içinde çaprazdan Sekidika'nın sert vuruşunda top direğe çarpıp oyun alanına döndü.


78. dakikada sol kanattan Guilherme'nin ortasında ceza sahası içinde Cikalleshi kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Munir'de kaldı.


84. dakikada Kravets'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Sekidika'nın bekletmeden vuruşunda top üstten dışarıya gitti.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Kısal, Bahtiyar Birinci


Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Sekidika, Rahmanovic (Kravets dk. 68), Jevtovic (Diomande dk. 46), Bütüçi (Shengelia dk. 76), Cikalleshi (Daci dk. 85 ?)


Yedekler: Erten, Adil, Oğuz Kağan, Miya, Barış, Musa


Teknik Direktör: İlhan Palut


Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo, Katranis, Sackey, Riberio, Akintola (Burak dk. 90+2 ?), Aabid (Muhammed dk. 65), Kamara, Boupendza


Yedekler: Akın, Kone, Mesut, Abdurrahman, Traore, Akomadi, Yusuf, Ekrem


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Kırmızı kart: Skubic (Maç bitimi) (Konyaspor)


Sarı kartlar: Abdülkerim, Diomande (Konyaspor), Kamara (Hatayspor)

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