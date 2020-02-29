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Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

Konyaspor, Süper Lig’in 24.

Konyaspor, Süper Lig'in 24. hafta maçında konuk ettiği Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Milosevic'in ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top üstten dışarı çıktı.


68. dakikada sol taraftan gelişen Kasımpaşa atağında, ceza sahası dışından Quaresma'nın şutu yandan auta gitti.


69. dakikada ceza saha içine sokulan Thuram'ın şutunu Ramazan Köse güçlükle uzaklaştırdı.


76. dakikada orta alandan Hurtado ile gelişen Konyaspor atağında, sol tarafta topla buluşan Guilherme'nin orta şut karışımı yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleye paralel olarak dışarı çıktı.


84. dakikada Konyaspor'da Hurtado'nun yayın önünden kullandığı serbest vuruşta Ramazan Köse topu kale dibinden son anda çeldi.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez


Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Guilherme, Shengelia (Thuram dk. 46), Jhonsson, Hadziahmetovic, Mak (Rijad Bajic dk.65), Milosevic, Ömer Ali (Paolo Hurtado dk. 75)


Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Ali Turan, Marin Anicic, Alper Uludağ, Ferhat Öztorun, Volkan Fındıklı, Marko Jevtovic


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Brecka (Fernandes dk. 13), Haddadi, Aytaç, Tirpan, Thiam, Hajradinovic, Quaresma (Yusuf Erdoğan dk. 75), Koita (Ndongala dk. 59)


Yedekler: Murat Can Yıldız, Berk Çetin, Doğucan Haspolat, Tarkan Serbest, İlhan Depe, Anıl Koç, Gerard Gohou


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Sarı Kart: Hurtado (Konyaspor)

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