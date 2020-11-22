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Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 9.

Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


17. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortaya kale önünde boş kalan Aytaç kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı. 0-1


35. dakikada Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta ceza alanında Alper kafayı vurdu ancak kaleci Ramazan parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.


41. dakikada Milosevic'in şutu ceza sahasında Hadergjonaj'ın koluna çarptı ve hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Fakat VAR uyarısı sonucu penaltı kararı iptal edildi.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Yasin Kol, Gökhan Memişoğlu, Osman Gökhan Bilir


Konyaspor: Eray, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Alper, Cikalleshi, Milosevic, Miya, Kravets


Yedekler: Ozan, Ahmet Çalık, Hurtado, Uğur, Oğuz Kağan, Amir, Musa, Ali, Abdulsamet, Ahmet


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Kasımpaşa: Ramazan, Ahmet, Sadiku, Brecka, Hadadi, Hadergjonaj, Varga, Aytaç, Tırpan, Anıl, Carius


Yedekler: Erdem, Mehmet Enes, Koomson, Mehmet Feyzi, Berat, Yasin


Teknik Direktör: İrfan Buz


Gol: Aytaç (dk. 17) (Kasımpaşa)


Sarı kart: Jevtovic (Konyaspor)

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