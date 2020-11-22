Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 9.
Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortaya kale önünde boş kalan Aytaç kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı. 0-1
35. dakikada Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta ceza alanında Alper kafayı vurdu ancak kaleci Ramazan parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.
41. dakikada Milosevic'in şutu ceza sahasında Hadergjonaj'ın koluna çarptı ve hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Fakat VAR uyarısı sonucu penaltı kararı iptal edildi.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Yasin Kol, Gökhan Memişoğlu, Osman Gökhan Bilir
Konyaspor: Eray, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Alper, Cikalleshi, Milosevic, Miya, Kravets
Yedekler: Ozan, Ahmet Çalık, Hurtado, Uğur, Oğuz Kağan, Amir, Musa, Ali, Abdulsamet, Ahmet
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Kasımpaşa: Ramazan, Ahmet, Sadiku, Brecka, Hadadi, Hadergjonaj, Varga, Aytaç, Tırpan, Anıl, Carius
Yedekler: Erdem, Mehmet Enes, Koomson, Mehmet Feyzi, Berat, Yasin
Teknik Direktör: İrfan Buz
Gol: Aytaç (dk. 17) (Kasımpaşa)
Sarı kart: Jevtovic (Konyaspor)