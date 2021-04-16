Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 35.
Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor, Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Bütüçi'nin sert şutunu kaleci Doğan kornere çeldi.
18. dakikada Bütüçi'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasında Jevtovic'in kafa vuruşu yandan dışarıya çıktı.
29. dakikada Kayserispor'un sol çaprazdan paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Kvrzic'in uzaktan yaptığı vuruş auta gitti.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Şansalan, Kamil Çetin, Candaş Elbil
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Sekidika, Amir, Milosevic, Bütüçi, Cikalleshi
Yedekler: Erten, Volkan, Oğuz Kağan, Shengelia, Kravets, Barış, Diomande, Musa, Rahmanovic, Daci
Teknik Direktör: İlhan Palut
Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Uğur, Kolovetsios, Aziz, Lennon, Attamah, Avramovski, Pedro Henrique, Muğdat, Luckassen
Yedekler: Lung, Paz, Ramazan, Sapunaru, Melih, Yasir, Sabovic, Muhar, Alibec, Maglica
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu