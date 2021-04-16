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Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 35.

Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor, Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Bütüçi'nin sert şutunu kaleci Doğan kornere çeldi.


18. dakikada Bütüçi'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasında Jevtovic'in kafa vuruşu yandan dışarıya çıktı.


29. dakikada Kayserispor'un sol çaprazdan paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Kvrzic'in uzaktan yaptığı vuruş auta gitti.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Ali Şansalan, Kamil Çetin, Candaş Elbil


Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Sekidika, Amir, Milosevic, Bütüçi, Cikalleshi


Yedekler: Erten, Volkan, Oğuz Kağan, Shengelia, Kravets, Barış, Diomande, Musa, Rahmanovic, Daci


Teknik Direktör: İlhan Palut


Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Uğur, Kolovetsios, Aziz, Lennon, Attamah, Avramovski, Pedro Henrique, Muğdat, Luckassen


Yedekler: Lung, Paz, Ramazan, Sapunaru, Melih, Yasir, Sabovic, Muhar, Alibec, Maglica


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

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