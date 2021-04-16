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Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 35.

Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor, Kayserispor'u konuk etti. Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada sol kanattan ceza sahasına gönderilen topu arka direkte Skubic kale önündeki Milosevic'e çevirdi. Milosevic'in şutunda kaleci Doğan topu kornere çelmeyi başardı.


64. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Cikalleshi ceza yayı üzerindeki Milosevic'e pasını çıkardı. Milosevic'in yerden köşeye gönderdiği şut az farkla auta gitti.


67. dakikada ceza sahası sol çaprazında topu taşıyan Pedro Henrique'nin sert şutunu kaleci Sehic kornere gönderdi.


72. dakikada Kayserispor savunması çıkarken topu kapan Milosevic'in ceza sahası dışından çektiği sert şutunda kaleci Doğan gole izin vermedi.


90+4. dakikada Konyaspor savunmasının kaptırdığı topta Alibec ceza sahası önündeki Avramovski'ye pas verdi. Müsait pozisyondaki Abromovki'nin şutu dışarıya gitti.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Ali Şansalan, Kamil Çetin, Candaş Elbil


Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic (Rahmanovic dk. 84 ?), Sekidika, Amir, Milosevic (Diomande dk. 89 ?), Bütüçi (Shengelia dk. 84 ?), Cikalleshi (Kravets dk. 71)


Yedekler: Erten, Volkan, Oğuz Kağan, Barış, Musa, Daci


Teknik Direktör: İlhan Palut


Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Uğur, Kolovetsios, Aziz, Lennon (Ramazan dk. 77), Attamah, Avramovski, Pedro Henrique (Alibec dk. 88 ?), Muğdat (Melih dk. 77), Luckassen (Maglica dk. 62)


Yedekler: Lung, Paz, Sapunaru, Yasir, Sabovic, Muhar


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Sarı kartlar: Aziz, Luckassen, Maglica, Hamza Hamzaoğlu (Teknik Direktör) (Kayserispor)

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