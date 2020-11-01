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Süper Lig: Konyaspor: 0 - M. Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 7.

Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 M. Başakşehir üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada Aleksic sağ kanattan ceza sahasına doğru girip kale önüne pasını çıkardı ve Crivelli vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Ancak gol VAR hakemleri tarafından ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.


19. dakikada penaltı kullanan Skubic'in vuruşunda kaleci Mert sağına uzanarak topu kontrol etti.


26. dakikada Başakşehir'in sol kanattan kullandığı kornerde arka direğe giden topa Skrtel kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.


29. dakikada paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Skubic ortaladı, arka direkte Adil'in kafa vuruşunda top çerçeveyi bulmadı.


39. dakikada sağ kanattan içeri sokulan Visca çaprazdan sert vurdu, kaleci Sehic topu ayağıyla çıkardı.


44. dakikada Aleksic'in pasıyla savunma arkasına sarkan Giuliano kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çok sert vurdu ama Sehic gole izin vermedi.


45+1. dakikada Başakşehir'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe giden topa dokunmak isteyen Jevtovic kendi ağlarını havalandırdı. 0-1



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan Duran


Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdulkerim , Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kaan, Alper, Shengelia, Miya, Kravets


Yedekler: Eray, Emre, Hurtado, Milosevic, Cikalleshi, Ali, Eduok, Şener, Dacı, Abdulsamet


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Medipol Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Ponck, Mbomboxx, Aleksic, İrfan Can, Visca, Berkay, Deniz, Crivelli (Giuliano dk. 14)


Yedekler: Volkan, Mehmet, Muhammed, Frei, Uğur, Mete Kaan, Emre, Cemali, Enes


Teknik Direktör: Okan Buruk


Gol: Jevtovic (dk. 45+1 k.k.) (Medipol Başakşehir)


Sarı kartlar: Guilherme, Alper (Konyaspor)

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