Süper Lig: Konyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1.
Hafta maçında Konyaspor, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada MKE Ankaragücü savunmasına çarpan topu penaltı noktası yakınında önünde bulan Ömer Ali'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
21. dakikada Erdon Daci'nin pasında ceza sahasın içinde topla buluşan Milosevic'in yerden şutu kaleci Korcan'da kaldı.
31. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından Skubic'in sert şutunu kaleci Korcan güçlükle kornere çeldi.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Mehmet Metin, Mehmet Kısal
Konyaspor: Serkan, Ferhat, Ali Turan, Anicic, Skubic, Jonsson, Jevtovic, Erdon Daci, Milosevic, Ömer Ali, Bajic,
Yedekler: Ertuğrul, Mücahit Atalay, Selim Ay, Mücahit Can Akçay, Ali Çamdalı, Alper, Ali Yaşar, Ali Karakaya, Opanasenko, Filipovic
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
MKE Ankaragücü: Korcan, Mehmet Sak, Michal Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Sedat, Moke, İlhan Parlak, Canteros, Aydın, Orgill
Yedekler: Furkan, Yalçın, Alihan, Pinto, William, Enden, Cebrail, Ahmet Can, Hasan, Sadaev
Teknik Direktör: Adnan Erkan
Sarı kart: İlhan Parlak (MKE Ankaragücü)