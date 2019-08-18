İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Konyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1.

Hafta maçında Konyaspor, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada MKE Ankaragücü savunmasına çarpan topu penaltı noktası yakınında önünde bulan Ömer Ali'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.


21. dakikada Erdon Daci'nin pasında ceza sahasın içinde topla buluşan Milosevic'in yerden şutu kaleci Korcan'da kaldı.


31. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından Skubic'in sert şutunu kaleci Korcan güçlükle kornere çeldi.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Bülent Birincioğlu, Mehmet Metin, Mehmet Kısal


Konyaspor: Serkan, Ferhat, Ali Turan, Anicic, Skubic, Jonsson, Jevtovic, Erdon Daci, Milosevic, Ömer Ali, Bajic,


Yedekler: Ertuğrul, Mücahit Atalay, Selim Ay, Mücahit Can Akçay, Ali Çamdalı, Alper, Ali Yaşar, Ali Karakaya, Opanasenko, Filipovic


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


MKE Ankaragücü: Korcan, Mehmet Sak, Michal Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Sedat, Moke, İlhan Parlak, Canteros, Aydın, Orgill


Yedekler: Furkan, Yalçın, Alihan, Pinto, William, Enden, Cebrail, Ahmet Can, Hasan, Sadaev


Teknik Direktör: Adnan Erkan


Sarı kart: İlhan Parlak (MKE Ankaragücü)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.