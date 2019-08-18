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Süper Lig: Konyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1.

hafta maçında Konyaspor konuk ettiği MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Aydın'ın ceza sahası içerisinden sağ çaprazdan çektiği şut kaleci Serkan'da kaldı.


55. dakikada Milosevic'in sağ çaprazdan kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden çektiği şutu kaleci Korcan kornere çıkardı.


88. dakikada ceza sahası sol çaprazından kaleye yakın bir noktada Mücahit Can Akçay'ın çektiği sert şutta top kaleci Korcan'ın müdahalesiyle yeniden oyun alanına döndü.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Bülent Birincioğlu, Mehmet Metin, Mehmet Kısal


Konyaspor: Serkan, Ferhat (Mücahit Can Akçay dk. 73), Ali Turan, Anicic, Skubic, Jonsson, Jevtovic, Erdon Daci, Milosevic (Ali Yaşar dk. 79), Ömer Ali, Bajic,


Yedekler: Ertuğrul, Mücahit Atalay, Selim Ay, Ali Çamdalı, Alper, Ali Karakaya, Opanasenko, Filipovic


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


MKE Ankaragücü: Korcan, Mehmet Sak (Cebrail dk. 87 ?), Michal Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Sedat, Moke (Faty dk. 86 ?), İlhan Parlak, Canteros, Aydın (Sadaev dk. 77), Orgill


Yedekler: Furkan, Yalçın, Alihan, Pinto, Enden, Ahmet Can, Hasan,


Teknik Direktör: Adnan Erkan


Sarı kartlar: İlhan Parlak, Faty (MKE Ankaragücü)

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