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Süper Lig: Konyaspor: 0 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 13.

Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor, Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık skorla sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada sağ kanattan çizgiye inen Erdoğan ceza sahasında olan Kayode'ye pasını attı. Kayode'nin vuruşu kaleci Sehic'te kaldı.


14. dakikada Sivasspor'da sol kanattan Uğur yerden ortayı yaptı. Gradel'in şutunu kaleci Sehic kurtardı. Konyaspor savunması dönen topu uzaklaştırmak isterken top kale önünde bulunan Hakan'a çarparak direk dibinden dışarıya çıktı.


41. dakikada Sivasspor'da sol kanattan gelen Uğur'un yerden gönderdiği pası Hakan kontrol etti. Hakan geriden gelen Fajr'a pas çıkardı. Fajr'ın şutunu Sehic kurtardı.



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık


Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Uğur, Abdulkerim, Guilherme, Amir, Oğuz Kağan, Milosevic, Ömer Ali, Miya ? (Alper dk. 7)


Yedekler: Eray, Adil, Shengelia, Ali, Emre, Ahmet Karademir, Şener, İzzet, Daci


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Robin, Uğur, Claudemir, Erdoğan, Hakan, Fajr, Gradel, Kayode


Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Yatabare, Yasin, Felix, Kubilay, Barış, Ninga, Ziya


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

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