Süper Lig: Konyaspor: 0 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 13.
Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor, Sivasspor'u konuk etti. Müsabaka Sivassspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Sivasspor'un sağ kanattan gelişen atağında Erdoğan'ın pasını ceza sahasında bekletmeden kaleye yollayan Fajr fileleri havalandırdı. 0-1
64. dakikada Amir kaleyi cepheden gören pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Samassa topu üstten kornere çeldi.
80. dakikada Sivasspor'un kontratağında Yasin'in pasında Yatabare sağ çaprazdan şutunu çekti. Top yan ağlarda kaldı.
84. dakikada Konyaspor Guilherme ile sağdan korner kullandı. Açılan ortaya Milosevic kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Uğur (Adil dk. 82 ?), Abdulkerim, Guilherme, Amir, Oğuz Kağan (Daci dk. 83 ?) , Milosevic, Ömer Ali, Miya ? (Alper dk. 7) (Shengelia dk. 58)
Yedekler: Eray, Ali, Emre, Ahmet Karademir, Şener, İzzet
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Robin, Uğur, Claudemir, Erdoğan (Yasin dk. 76), Hakan, Fajr (Felix dk. 90+5 ?), Gradel (Ziya dk. 89 ?), Kayode (Yatabare dk. 76)
Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Kubilay, Barış, Ninga
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Fajr (dk. 60) (Sivasspor)
Sarı kart: Fajr (Sivasspor)