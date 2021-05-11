Süper Lig: Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 41.
Süper Lig'in 41. haftasında Konyaspor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Shengelia'nın derin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cikalleshi'nin şutunda top az farkla dışarı çıktı.
19. dakikada savunma arkasına sarkan Sekidika derin bir pasla topla buluştu. Bu oyuncu ceza sahasına girmeden Serkan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan yapılan faul nedeniyle Serkan'a direkt kırmızı kart gösterdi.
22. dakikada Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta barajdan seken top tekrar ceza sahasına gönderildi. Arka direkte Rahmanovic meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Şansalan, Osman Gökhan Bilir, Yusuf Bozdağan
Konyaspor: Sehic, Barış, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Adil, Amir, Shengelia, Rahmanovic, Sekidika, Cikalleshi
Yedekler: Eray, Volkan, Jevtovic, İsmail, Miya, Doğan Can, Diomande, Ahmet Karademir, Daci, Skubic
Teknik Direktör: İlhan Palut
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Baker, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban
Yedekler: Erce, Hüseyin, Hosseini, Yusuf, Hakan, Safa, Yunus, Ahmetcan, Faruk Can, Afobe
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Kırmızı kart: Serkan (dk. 19) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Edgar Ie (Trabzonspor), Barış (Konyaspor)