Süper Lig: Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 16.
Süper Lig'in 16. hafta maçında Konyaspor evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekip Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada orta alandan gelişen Konyaspor atağında, Bajic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Milosevic'in sağ çaprazdan vurduğu şutu kaleci Uğurcan kurtardı.
31. dakikada sol kanatta gelişen Konyaspor atağında, rakip futbolcuları geçerek ceza sahasına giren Alper'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Bajic'in şutu üstten dışarı çıktı.
32. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında, topla buluşan Milosevic'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kale direğinin yanından az farkla dışarı çıktı.
38. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme'nin ceza sahası içine açtığı ortaya kafa vuruşu yapan Sörloth, topu ağlarla buluşturdu. 0-1
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyurcan, İbrahim Bozbey,
Konyaspor: Serkan, Ali Turan, Selim, Skubic, Alper, Volkan, Jonsson, Ömer Ali, Amir, Milosevic, Bajic
Yedekler: Mahmut Ertuğrul, Mücahit Atalay, Jevtovic, Mücahit Can Akçay, Hurtado, Shengelia, Miya, Ali Yaşar, Ali Karakaya, Daci
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Campi, Preira, Novak, Obi Mikel, Abdulkadir, Sturridge, Sosa, Nwakaeme , Sörloth
Yedekler: Erce, Kamil Ahmet, Avdijaj, Fernandes, Onazi, Ekuban, Yusuf, Doğan, Fıratcan, Abdurrahim
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Gol: Sörloth (dk. 38) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Ömer Ali, Ali Turan (Konyaspor)