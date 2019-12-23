Süper Lig: Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 16.
Süper Lig'in 16. hafta maçında Konyaspor evinde Trabzonspor ile karşılaştı. Mücadele konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında, topla buluşan Amir'in ceza sahası dışından vurduğu şut, kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı.
55. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında, ceza sahası yakınlarında topla buluşan Sörloth'un ceza sahası içine girerek vurduğu şutu, Konyaspor defansından Selim son anda kornere gönderdi.
70. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında, topla buluşan Miya'nın ceza sahası dışından ayağının içiyle vurduğu şutu, kaleci Uğurcan son anda kornere çeldi.
82. dakikada orta alanda gelişen Trabzonspor atağında topla buluşup kaleye doğru yönelen Yusuf'a faul yapan Ömer Ali, 2. sarı kartın ardından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyurcan, İbrahim Bozbey,
Konyaspor: Serkan, Ali Turan, Selim, Skubic (Hurtado dk. 81 ?), Alper, Volkan (Miya dk. 61), Jonsson, Ömer Ali, Amir, Milosevic, Bajic (Daci dk. 61)
Yedekler: Mahmut Ertuğrul, Mücahit Atalay, Jevtovic, Mücahit Can Akçay, Shengelia, Ali Yaşar, Ali Karakaya
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Campi, Preira, Novak, Obi Mikel (Doğan dk. 78), Abdulkadir, Sturridge (Yusuf dk. 46) (Ekuban dk. 84 ?), Sosa, Nwakaeme , Sörloth
Yedekler: Erce, Kamil Ahmet, Avdijaj, Fernandes, Onazi, Fıratcan, Abdurrahim
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Gol: Sörloth (dk. 37) (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Ömer Ali (dk. 82) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Ali Turan, Skubic, Selim (Konyaspor), Obi Mikel, Yusuf (Trabzonspor)