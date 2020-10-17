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Süper Lig: Konyaspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 5.

Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


17. dakikada Milosevic, sol çaprazdan arka direğe havalandırdığı topa sağ kanattan bindiren Skubic kafayı vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.


22. dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında Fofana ceza sahasına doğru hareketlenen Zeki'ye pas attı. Zeki, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu üstten auta yolladı.


28. dakikada Zeki'nin arka direğe doğru yaptığı ortaya Chebake gelişine vurdu ama top yan ağlarda kaldı.



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Turgut Doman, Deniz Caner Özaral, Ali Tuna


Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdulkerim, Guilherme, Amir, Jevtovic, Shengelia, Ömer Ali, Milosevic, Kravets


Yedekler: Eray, Adil, Hurtado, Oğuz Kaan, Cikalleshi, Miya, Alper, Musa, Eduok, Şener


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Wallace, Semih, Erkan, Zeki, Acquah, Fofana, Ahmed, Olcay, Tetteh


Yedekler: Herrera, Berk, Zuqui, Umut, Cueva, Hadebe, Murat, Mustafa, Kubilay, Adem


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Sarı kartlar: Abdulkerim (Konyaspor), Tetteh (Yeni Malatyaspor)

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