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Süper Lig: Konyaspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 1 (İlk Yarı)

Süper Lig’in 8.

Süper Lig'in 8. hafta maçında Konyaspor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Yeni Malatyaspor'un 0-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada orta alandan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Konyaspor ceza sahasına doğru yapılan ortayı kaleci Serkan, ceza sahası dışında eliyle kontrol etmek isteyince direkt olarak kırmızı kart gördü.


4. dakikada ceza sahası dışında serbest vuruşu kullanmak için topun başına geçen Marques'in şutu ağlarla buluştu. 0-1


9. dakikada orta alanda gelişen Yeni Malatyaspor atağında Fofana'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Marques'in şutu üst direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı.


34. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Miya'nın ters kanada attığı uzun pas sonrasında topla buluşan Shengelia'nın sert şutu, kaleci Farnolle son anda kurtardı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Candaş Elbil, Mehmet Salih Mazlum


Konyaspor: Serkan ?, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper ? (Mahmut Ertuğrul dk. 3), Jevtovic, Jonsson, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Miya


Yedekler: Volkan, Diagne, Selim, Mücahit Can Akçay , Bajic, Amir, Ali Çamdalı, Ferhat, Daci


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa, Hadebe, Sakıp, Robin, Acquah, Marques, Mitchell, Fofana, Jahovic


Yedekler: Ufuk, Erkan, Gökhan, Murat, Koulossa, Eren, Ahmed, Meza, Özer, Rahman


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Gol: Marques (dk. 4) (Yeni Malatyaspor)


Kırmızı Kart: Serkan (dk. 1) (Konyaspor)


Sarı kartlar: Mustafa (Yeni Malatyaspor), Jevtovic (Konyaspor)

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