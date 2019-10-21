Süper Lig: Konyaspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 8.
Süper Lig'in 8. hafta maçında Konyaspor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadele Yeni Malatyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada sol kanattan gelişen Yeni Malatyasor atağında, ceza sahası içine açılan ortayı uzaklaştırmak isteyen Skubic'in hatalı pası sonrasında topla buluşan Robin'in şutu ağlara gitti. 0-2
60. dakikada gelişen kontra atakta orta alanda topla buluşan Ömer Ali topu ceza sahası içine kadar sürdü. Ceza sahası içinde sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer Ali'nin şutunu kaleci Farnolle çeldi.
66. dakikada serbest vuruşu paslaşarak kullanan Konyaspor'da, topa sahip olan Jevtovic'in ceza sahası dışından vurduğu sert şutu kaleci Farnolle son anda çıkardı.
81. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında, Gökhan'ın ceza sahası içine yaptığı ortayı kontrol ederek kaleciyle karşı karşıya kalan Mitchell'in şutu az farkla dışarı çıktı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Candaş Elbil, Mehmet Salih Mazlum
Konyaspor: Serkan ?, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper ? (Mahmut Ertuğrul dk. 3), Jevtovic, Jonsson (Amir dk. 87 ?), Shengelia (Daci dk. 69), Milosevic, Ömer Ali, Miya
Yedekler: Volkan, Diagne, Selim, Mücahit Can Akçay, Bajic, Ali Çamdalı, Ferhat,
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa, Hadebe, Sakıp, Robin, Acquah, Marques (Koullassa Bifouma dk. 75), Mitchell (Ahmed dk. 87 ?), Fofana (Gökhan dk. 69), Jahovic
Yedekler: Ufuk, Erkan, Murat, Eren, Meza, Özer, Rahman
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Marques (dk. 4), Robin (dk. 60) (Yeni Malatyaspor)
Kırmızı Kart: Serkan (dk. 1) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Mustafa, Chebake (Yeni Malatyaspor), Jevtovic (Konyaspor)