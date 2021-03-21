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Süper Lig: Konyaspor: 1 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 31.

Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Umut'un müsait pozisyondaki şutunda top az farkla yandan auta gitti.


13. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Bütüçi'nin ceza sahasına ortasına ön direkte iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0


28. dakikada ceza alanında topla kaleye sırtı dönük buluşan Rahmanovic, Sekidika'ya pasını çıkardı. Sekidika'nın sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Marafona başarılı oldu.


29. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde seken topa Diomande kafayı vurdu ancak top üstten dışarı çıktı.


42. dakikada Tzavellas'ın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa iyi yükselen Moubandje'nin kafa vuruşu üstten auta gitti.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Koray Gençerler, Serkan Çimen, Samet Çiçek


Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Diomande, Amir, Sekidika, Rahmanovic, Bütüçi, Cikalleshi


Yedekler: Eray, Adil, Milosevic, Oğuz Kağan, Shengelia, Miya, Kravets, Doğan Can, Musa, Daci


Teknik Direktör: İlhan Palut


Alanyaspor: Marafona, Fatih, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan, Juanfran, Salih, Umut, Bareiro


Yedekler: Serkan, Alpay, Ceyhun, Hasan Hüseyin, Mustafa, Efkan, Tayfur, Davidson, Tetah


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Gol: Cikalleshi (dk. 13) (Konyaspor)


Sarı kartlar: Diomande, Rahmanovic (Konyaspor), Bareiro (Alanyaspor)

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