İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Konyaspor: 1 - Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 31.

Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Bütüçi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte yükselen Rahmanovic'in kafa vuruşu üstten dışarıya çıktı.


70. dakikada Alanyaspor'un kaleyi cepheden gören yerden kazandığı serbest vuruşta topun başına Salih geçti. Doğrudan kaleye sert vuran Salih'in şutu direkten döndü.


73. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında top, ceza alanı kale önünde Sekidika'nın önünde kaldı. Sekidika vuruşunu yaptı ancak kaleci Marafona gole izin vermedi.


88. dakikada derin pasla savunma arkasına sarkan Kravets, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Marafona'yı geçmeyi başaramadı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Koray Gençerler, Serkan Çimen, Samet Çiçek


Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Diomande (Oğuz Kağan dk. 75), Amir, Sekidika (Adil dk. 86 ?), Rahmanovic (Milosevic dk. 59), Bütüçi (Kravets dk. 75), Cikalleshi


Yedekler: Eray, Shengelia, Miya, Doğan Can, Musa, Daci


Teknik Direktör: İlhan Palut


Alanyaspor: Marafona, Fatih, Caulker, Tzavellas (Davidson dk. 79), Moubandje, Siopis (Ceyhun dk. 79), Berkan, Juanfran, Salih, Umut (Mustafa dk. 63), Bareiro (Hasan Hüseyin dk. 86 ?)


Yedekler: Serkan, Alpay, Efkan, Tayfur, Tetah


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Gol: Cikalleshi (dk. 13) (Konyaspor)


Sarı kartlar: Diomande, Rahmanovic, Adil (Konyaspor), Bareiro, Tzavellas, Salih, Ceyhun (Alanyaspor)

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.