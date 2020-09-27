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Süper Lig: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Süper Lig 3.

hafta maçında Konyaspor evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


29. dakikada Ömer Ali'nin kullandığı köşe vuruşunda kale önünde yükselen Shengelia, kafa vuruşu ile topu ağlara dönderdi. 1-0



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Alpaslan Dedeş, Mustafa Savranlar


Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Cikalleshi


Yedekler: Mücahit, Adil, Oğuz Kaan, Miya, Savaş, Kravets, Musa, Eduok, Şener, Erdon


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N'Sakala, Mensah, Dorukhan, Atakan, Ljajic, Boyd, Güven


Yedekler: Utku, Montero, Oğuzhan, Erdoğan, Aboubakar, Larin, Hasic, Rıdvan, Kayra, Gökhan


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Gol: Shengelia (dk. 29) (Konyaspor)


Sarı kartlar: Jevtovic, Cikalleshi (Konyaspor), Necip (Beşiktaş)

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