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Süper Lig: Konyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 15.

Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada Konyaspor'un sağ kanattan Guilherme ile kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Amir, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0


10. dakikada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Daci, topuk pasıyla Shengelia'yı kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Ancak Shengelia'nın vuruşu yandan auta gitti.


13. dakikada Konyaspor'un kazandığı topta Amir sağ çaprazdan ceza alanına girdi ve vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.


19. dakikada sağ Çaykur Rizespor'da sağ kanattan Samudio taşıdığı topu ceza sahasına çevirdi. Penaltı noktası üzerindeki Skoda'nın vuruşu dışarıya gitti.


23. dakikada Rizespor'un çıkarken kaptırdığı topu alan Daci'nin sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Burak Şeker, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman


Konyaspor: Sehic, Adil (Uğur dk. 18), Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Skubic, Oğuz Kağan, Jevtovic, Shengelia, Amir, Daci


Yedekler: Eray, Milosevic, Kravets, Ali, Abdülsamet, Hüseyin, Emre, Ahmet Karademir, Şener


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, İsmail, Yasin, Baiano, Samudio, Tunay, Fernando, Skoda


Yedekler: Tarık, Kemal, Selim, Michalak, Emir Han, Donsah, Onur, Alberk, Mithat, Doğan


Teknik Direktör: Stjepan Tomas


Gol: Amir (dk. 7) (Konyaspor)


Sarı kart: Oğuz Kağan (Konyaspor)

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