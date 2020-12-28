Süper Lig: Konyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 15.
Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Çaykur Rizespor'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Meriah kafayı vurdu. Kaleci Sehic'i aşan topu çizgide Jevtovic çıkardı.
65. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Rizespor atağında Skoda ceza sahasında topla buluştu ve vuruşunu yaptı. Sehic'ten dönen topu Tunay ağlara gönderdi. 1-1
84. dakikada Moroziuk'un doğrudan kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Burak Şeker, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman
Konyaspor: Sehic, Adil (Uğur dk. 18), Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Skubic, Oğuz Kağan (Milosevic dk. 68), Jevtovic, Shengelia (Kravets dk. 84 ?), Amir, Daci
Yedekler: Eray, Ali, Abdülsamet, Hüseyin, Emre, Ahmet Karademir, Şener
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, İsmail, Yasin, Baiano (Donsah dk. 77), Samudio (Michalak dk. 70), Tunay (Doğan dk. 83 ?), Fernando (Alberk dk. 83 ?), Skoda
Yedekler: Tarık, Kemal, Selim, Emir Han, Onur, Mithat
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Goller: Amir (dk. 7) (Konyaspor), Tunay (dk. 65) (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Yasin (dk. 90+6) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Oğuz Kağan, Uğur (Konyaspor)