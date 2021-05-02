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Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 39.

Süper Lig'in 39. haftasında Konyaspor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada gelişen Karagümrük atağında ceza sahası yayı önünde topla buluşan Borini'nin şutu savunmaya da çarparak az farkla kornere çıktı.


5. dakikada topla birlikte sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Bytyqi'nin şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.


19. dakikada Bytyqi'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortasında Jevtovic bekletmeden vurdu ancak top kaleci Viviano'nun ellerinde kaldı.


24. dakikada sağ kanattan Bytyqi'nin kullandığı serbest vuruşta Cikalleshi kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ama VAR'ın uyarısıyla gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.


30. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Aksel'in sert şutunda kaleci Sehic topu kornere çelmeyi başardı.


30. dakikada Borini'nin sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkteki Ndao topu kaleye göndermek istedi. Lens'in de dokunduğu top ağlarla buluştu. 0-1


33. dakikada Konyaspor'un soldan kullandığı köşe vuruşunda Jevtovic'in ön direkte topu kafayla arka direğe aşırttığı topa düzgün kafa vuruşunu yapan Ahmet Çalık, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Bahattin Şimşek, İsmail Şencan, Kamil Çetin


Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Jevtovic, Sekidika, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi


Yedekler: Eray, Volkan, Adil, Oğuz Kağan, Shengelia, Miya, Barış, Diomande, Musa, Daci


Teknik Direktör: İlhan Palut


Fatih Karagümrük: Viviano, Serhat, Fatih, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Efe, Aksel, Lens, Borini


Yedekler: Yavuz, Koray, Mevlüt, Egemen, Salibur, Campi, Bora, Ömer Faruk, Ali Rıza, Castro


Teknik Direktör: Francesco Farioli


Goller: Lens (dk. 30) (Fatih Karagümrük), Ahmet Çalık (dk. 33) (Konyaspor)


Sarı kart: Lens (Fatih Karagümrük)

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