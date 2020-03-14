Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 26.
Süper Lig'in 26. hafta maçında Konyaspor evinde Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Skubic'in ceza sahası içine ortasında kafa vuruşu yapan Ömer Ali'nin şutunu, kaleci Harun kale çizgisinde kurtardı.
24. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında, Shengelia'nın ceza sahası içine ortasında kafa vuruşu yapan Ömer Ali'nin şutu, kalenin yanından az farkla dışarı çıktı.
41. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Skubic'in ceza sahası içine ortasında top Fenerbahçe savunmasından döndü. Ceza yayı içinde topa gelişine vuran Bajic'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Serkan Ok
Konyaspor: Mahmut Ertuğrul, Selim, Uğur, Skubic, Guilherme, Jonsson, Milosevic, Amir, Shengelia, Ömer Ali, Bajic
Yedekler: Mücahit Atalay, Ali, Alper, Ferhat, Volkan, Jevtovic, Hurtado, Mak, Daci, Thuram
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Fenerbahçe: Harun, Jailson, Gustavo, Isla, Hasan Ali, Emre, Zajc, Tolga, Mehmet, Rodrigues, Muriqi
Yedekler: Erten, Osman Ertuğrul, Falette, Mevlüt, Ferdi, Deniz, Murat, Ömer Faruk, Cenk
Antrenör: Zeki Murat Göle
Gol: Bajic (dk. 41) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Selim, Uğur (Konyaspor), Hasan Ali (Fenerbahçe)