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Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 26.

Süper Lig'in 26. hafta maçında Konyaspor evinde Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


16. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Skubic'in ceza sahası içine ortasında kafa vuruşu yapan Ömer Ali'nin şutunu, kaleci Harun kale çizgisinde kurtardı.


24. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında, Shengelia'nın ceza sahası içine ortasında kafa vuruşu yapan Ömer Ali'nin şutu, kalenin yanından az farkla dışarı çıktı.


41. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Skubic'in ceza sahası içine ortasında top Fenerbahçe savunmasından döndü. Ceza yayı içinde topa gelişine vuran Bajic'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Serkan Ok


Konyaspor: Mahmut Ertuğrul, Selim, Uğur, Skubic, Guilherme, Jonsson, Milosevic, Amir, Shengelia, Ömer Ali, Bajic


Yedekler: Mücahit Atalay, Ali, Alper, Ferhat, Volkan, Jevtovic, Hurtado, Mak, Daci, Thuram


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Fenerbahçe: Harun, Jailson, Gustavo, Isla, Hasan Ali, Emre, Zajc, Tolga, Mehmet, Rodrigues, Muriqi


Yedekler: Erten, Osman Ertuğrul, Falette, Mevlüt, Ferdi, Deniz, Murat, Ömer Faruk, Cenk


Antrenör: Zeki Murat Göle


Gol: Bajic (dk. 41) (Konyaspor)


Sarı kartlar: Selim, Uğur (Konyaspor), Hasan Ali (Fenerbahçe)

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