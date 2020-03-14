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Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 26.

Süper Lig'in 26. hafta maçında Konyaspor evinde Fenerbahçe ile karşılaştı. Mücadele Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


58. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında, Skubic'in ceza sahası içine ortasında son anda dokunan Bajic'in vuruşunda top, kalenin yanından az farkla dışarı çıktı.


62. dakikada sağ taraftan gelişen Fenerbahçe atağında, Isla'nın ceza sahası içine yaptığı ortaya Tolga kafa vuruşu yaptı. Top kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı.


67. dakikada topsuz alanda Skubic'in Deniz ile girdiği ikili mücadelede, Deniz'in yerde kalması sonucu Skubic, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.


77. dakikada sol kanatta Ömer Ali'nin Deniz ile girdiği ikili mücadele sonrasında Ömer Ali'nin müdahalesiyle Deniz yerde kaldı. Pozisyonun ardından Ömer Ali, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.


86. dakikada orta alanda gelişen Fenerbahçe atağında, Deniz'in ceza sahası içine ortasında kafa vuruşu yapan Muriqi'nin şutu, kalenin yanından az farkla dışarı çıktı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Serkan Ok


Konyaspor: Mahmut Ertuğrul, Selim, Uğur, Skubic, Guilherme, Jonsson, Milosevic (Alper dk. 81) , Amir, Shengelia (Jevtovic dk. 87 ?), Ömer Ali, Bajic (Ali dk. 78 )


Yedekler: Mücahit Atalay, Alper, Ferhat, Volkan, Hurtado, Mak, Daci, Thuram


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Fenerbahçe: Harun, Jailson, Gustavo, Isla, Hasan Ali, Emre (Mevlüt dk. 64), Zajc, Tolga (Ferdi dk. 83), Mehmet (Deniz dk. 46), Rodrigues, Muriqi


Yedekler: Erten, Osman Ertuğrul, Falette, Murat, Ömer Faruk, Cenk


Antrenör: Zeki Murat Göle


Gol: Bajic (dk. 41) (Konyaspor)


Kırmızı kartlar: Skubic (dk. 67), Ömer Ali (dk. 77) (Konyaspor)


Sarı kartlar: Selim, Uğur, Bülent Korkmaz (Teknik Direktör), Mahmut Ertuğrul (Konyaspor), Hasan Ali, Rodrigues (Fenerbahçe)

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