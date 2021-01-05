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Süper Lig: Konyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 17.

Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


30. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza sahasına yapılan ortaya Emre Akbaba röveşata denedi ancak top savunmadan geri geldi.


34. dakikada Konyaspor atağında sol kanattan ceza alanına yapılan ortada Daci kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.


37. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan Ömer ile kullandığı serbest vuruşta arka direkte Diagne boş pozisyonda kafayı vurdu ama top az farkla dışarı gitti.


40. dakikada sağ kanatta topla buluşan Skubic'in içeriye çevirdiği topa Daci düzgün vurarak topu ağlara yolladı. 1-0


44. dakikada Luyindama'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Diagne'nin vuruşunda top üstten dışarıya çıktı.


45+3. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Oğulcan'ın ortasına dokunan Diagne topu filelere gönderdi. 1-1



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Özgür Ertem


Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Oğuz Kağan, Jevtovic, Shengelia, Milosevic, Daci, Cikalleshi


Yedekler: Eray, Uğur, Amir, Kravets, Musa, Ali, Abdulsamet, Emre, Ahmet Karademir, Şener


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Galatasaray: Okan, Linnes, Donk, Luyindama, Saracchi, Taylan, Oğulcan, Belhanda, Ömer, Emre Akbaba, Diagne


Yedekler: Fatih, Şener, Babel, Kerem, Emre Taşdemir, Emin, Sekidika, Ali Yavuz


Teknik Sorumlu: Levent Şahin


Goller: Daci (dk. 40) (Konyaspor), Diagne (dk. 45+3) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Jevtovic, İsmail Kartal (Teknik Direktör) (Konyaspor), Ömer, Donk (Galatasaray)

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