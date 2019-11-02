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Süper Lig: Konyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 10.

Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada orta alandan gelişen Gençlerbirliği atağında, topla buluşan Candeias'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.


21. dakikada Gençlerbirliği ceza sahası içinde oluşan karambolde Milosevic'in şutu üst direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı.


32. dakikada Milosevic'in pasıyla topla buluşan Shengelia'nın ceza sahasının hemen dışından şutu, kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı.


37. dakikada Gençlerbirliği kalecisi Ertaç'ın hatasında topu kapan Skubic'in pasında Miya, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 1-0



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Volkan Bayarslan, İlker Takpak, Abdullah Bora Özkara


Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Milosevic, Shengelia, Miya


Yedekler: Ertuğrul, Volkan, Diagne, Selim, Mücahit Can, Bajic, Amir, Ali Çamdalı, Ferhat, Daci


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Zargo, Ramos, Polomat, Ayite, Berat, Candeias, Sessegnon, Stancu, Giovanni


Yedekler: Abdoulaye Diallo, Ahmet, Halil İbrahim, Bjarsmyr, Yasin, Nadir, Sefa, Rahmetullah, Seuntjents, Sadio Diallo,


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Gol: Miya (dk. 37) (Konyaspor)


Sarı kart: Polomat (Gençlerbirliği)

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