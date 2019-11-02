Süper Lig: Konyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 10.
Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada orta alandan gelişen Gençlerbirliği atağında, topla buluşan Candeias'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
21. dakikada Gençlerbirliği ceza sahası içinde oluşan karambolde Milosevic'in şutu üst direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı.
32. dakikada Milosevic'in pasıyla topla buluşan Shengelia'nın ceza sahasının hemen dışından şutu, kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı.
37. dakikada Gençlerbirliği kalecisi Ertaç'ın hatasında topu kapan Skubic'in pasında Miya, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Volkan Bayarslan, İlker Takpak, Abdullah Bora Özkara
Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Milosevic, Shengelia, Miya
Yedekler: Ertuğrul, Volkan, Diagne, Selim, Mücahit Can, Bajic, Amir, Ali Çamdalı, Ferhat, Daci
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Zargo, Ramos, Polomat, Ayite, Berat, Candeias, Sessegnon, Stancu, Giovanni
Yedekler: Abdoulaye Diallo, Ahmet, Halil İbrahim, Bjarsmyr, Yasin, Nadir, Sefa, Rahmetullah, Seuntjents, Sadio Diallo,
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Gol: Miya (dk. 37) (Konyaspor)
Sarı kart: Polomat (Gençlerbirliği)