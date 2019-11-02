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Süper Lig: Konyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 10.

Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, evinde Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada orta alanda topla buluşan Ramos'un kaleye uzak mesafeden çektiği şutta top kalenin üzerinden az farkla auta çıktı.


54. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Stancu'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.


74. dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında ceza sahası dışında topla buluşan Nadir'in sert şutunu kaleci Serkan son anda çıkardı.


90+4. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Yasin'in röveşatasında meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Volkan Bayarslan, İlker Takpak, Abdullah Bora Özkara,


Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper, Jevtovic (Volkan dk. 49), Jonsson, Ömer Ali (Bajic dk. 79), Milosevic, Shengelia (Diagne dk. 90 ?), Miya


Yedekler: Ertuğrul, Selim, Mücahit Can, Amir, Ali Çamdalı, Ferhat, Daci


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Zargo, Ramos, Polomat, Ayite (Yasin dk. 84) , Berat (Nadir dk. 68), Candeias, Sessegnon, Stancu, Giovanni


Yedekler: Abdoulaye Diallo, Ahmet, Halil İbrahim, Bjarsmyr, Sefa, Rahmetullah, Seuntjents, Abdoulaye Sadio Diallo


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Goller: Miya (dk. 37) (Konyaspor), Yasin (dk. 90+4) (Gençlerbirliği)


Sarı kartlar: Polomat, Nadir, Yasin (Gençlerbirliği)

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