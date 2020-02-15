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Süper Lig: Konyaspor: 1 - Göztepe: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 22.

Süper Lig'in 22. hafta maçında Konyaspor evinde Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


22. dakikada orta alanda gelişen Göztepe atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Serdar'ın vurduğu şut, direğe çarparak oyun alanına döndü.


26. dakikada Konyaspor'un ceza sahası dışında sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, topun başına geçen Shengelia'nın şutunu kaleci Göktuğ kurtardı.


34. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında, Shengelia'nın ceza sahası içine ortasında kontrol eden Ömer Ali'nin vurduğu şutta top ağlarla buluştu. 1-0


39. dakikada sağ kanatta gelişen Göztepe atağında, ceza sahası içinde Castro'nun verdiği pas ile topa sahip olan Serdar'ın şutu ağlarla buluştu. 1-1



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Ali Şansalan, Alparslan Dedeş, Mehmet Cem Hanoğlu


Konyaspor: Serkan, Ali Turan, Uğur, Skubic, Guilherme, Jevtovic, Jonsson, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic


Yedekler: Ertuğrul, Volkan, Hurtado, Amir, Alper, Mak, Şener, Ferhat, Daci, Thuram


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Göztepe: Göktuğ, Alpaslan, Titi, Gassama, Erkan, Castro, Soner, Serdar, Napoleoni, Halil, Kamil


Yedekler: Eren, Mora, Costa, Silva, Tripic, Yalçın, Jerome, Schwechlen, Deniz, Murat


Teknik Direktör: Ersan Parlatan


Goller: Ömer Ali (dk. 34) (Konyaspor), Serdar (dk. 39) (Göztepe)


Sarı kart: Guilherme (Konyaspor)

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