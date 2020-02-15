Süper Lig: Konyaspor: 1 - Göztepe: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 22.
Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor evinde Göztepe ile karşılaştı. Mücadele konuk takımın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Halil'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Napoleoni'nin kaleci Serkan'ın müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonun ofsayt olduğu nedeniyle karar iptal edildi.
68. dakikada sol kanattan yapılan ortada Konyaspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde boşta kalan topu önünde bulan Castro'nun şutu ağlarla buluştu. 1-2
73. dakikada sağ kanatta gelişen Konyaspor atağında, ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Shengelia'nın şutunu kaleci Göktuğ son anda kornere çeldi.
74. dakikada Serdar'ın uzun pasında topla buluşan Halil, ceza sahası dışından topu kaleci Serkan'ın üzerinden aşırtarak filelere yolladı. 1-3
90+3. dakikada Mak'ın ceza sahası dışından vurduğu şut kalenin yanından az farkla dışarı çıktı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Şansalan, Alparslan Dedeş, Mehmet Cem Hanoğlu
Konyaspor: Serkan, Ali Turan, Uğur, Skubic, Guilherme, Jevtovic (Mak dk. 62), Jonsson (Amir dk. 71), Shengelia, Milosevic, Ömer Ali (Hurtado dk. 66), Bajic
Yedekler: Ertuğrul, Volkan, Alper, Şener, Ferhat, Daci, Thuram
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Göztepe: Göktuğ, Alpaslan, Titi, Gassama, Erkan, Castro (Mora dk. 84 ?), Soner, Serdar (Costa dk. 88 ?), Napoleoni, Halil, Kamil (Jerome dk. 73)
Yedekler: Eren, Silva, Tripic, Yalçın, Schwechlen, Deniz, Murat
Teknik Direktör: Ersan Parlatan
Goller: Ömer Ali (dk. 34) (Konyaspor), Serdar (dk. 39), Castro (dk. 68), Halil (dk. 74) (Göztepe)
Sarı kartlar: Guilherme, Jevtovic (Konyaspor)