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Süper Lig: Konyaspor: 1 - Göztepe: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 22.

Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor evinde Göztepe ile karşılaştı. Mücadele konuk takımın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


60. dakikada Halil'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Napoleoni'nin kaleci Serkan'ın müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonun ofsayt olduğu nedeniyle karar iptal edildi.


68. dakikada sol kanattan yapılan ortada Konyaspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde boşta kalan topu önünde bulan Castro'nun şutu ağlarla buluştu. 1-2


73. dakikada sağ kanatta gelişen Konyaspor atağında, ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Shengelia'nın şutunu kaleci Göktuğ son anda kornere çeldi.


74. dakikada Serdar'ın uzun pasında topla buluşan Halil, ceza sahası dışından topu kaleci Serkan'ın üzerinden aşırtarak filelere yolladı. 1-3


90+3. dakikada Mak'ın ceza sahası dışından vurduğu şut kalenin yanından az farkla dışarı çıktı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Ali Şansalan, Alparslan Dedeş, Mehmet Cem Hanoğlu


Konyaspor: Serkan, Ali Turan, Uğur, Skubic, Guilherme, Jevtovic (Mak dk. 62), Jonsson (Amir dk. 71), Shengelia, Milosevic, Ömer Ali (Hurtado dk. 66), Bajic


Yedekler: Ertuğrul, Volkan, Alper, Şener, Ferhat, Daci, Thuram


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Göztepe: Göktuğ, Alpaslan, Titi, Gassama, Erkan, Castro (Mora dk. 84 ?), Soner, Serdar (Costa dk. 88 ?), Napoleoni, Halil, Kamil (Jerome dk. 73)


Yedekler: Eren, Silva, Tripic, Yalçın, Schwechlen, Deniz, Murat


Teknik Direktör: Ersan Parlatan


Goller: Ömer Ali (dk. 34) (Konyaspor), Serdar (dk. 39), Castro (dk. 68), Halil (dk. 74) (Göztepe)


Sarı kartlar: Guilherme, Jevtovic (Konyaspor)

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