Süper Lig: Konyaspor: 1 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 6.
Süper Lig'in 6. hafta maçında Konyaspor evinde İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada sol kanattan Henrique'nin ortasında ceza sahası içinde Shengelia topu kendi ağlarına gönderdi. 0-1
11. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında savunmanın müdahalesinin ardından önünde kalan topa vuran Deni Milosevic'in şutu az farkla auta çıktı.
24. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşan Skubic'in kale önüne çevirdiği topa kimse dokunamadı.
26. dakikada Konyaspor'un kazandığı serbest vuruşta ceza sahası içine yapılan ortada Skubic'in şutunu kaleci Lung son anda kurtardı.
45. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Skubic'in pasında ceza sahası içinde Milosevic'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Bahtiyar Birinci
Konyaspor: Serkan, Ali Turan, Anicic, Skubic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Shengelia, Ömer Ali, Milosevic, Bajic
Yedekler: Ertuğrul, Mücahit Atalay, Selim, Ali, Ferhat, Volkan, Amir, Miya, Mücahit Can Akçay, Daci
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Abdennour, Poulain, Yasir, Lopes, Mensah, Rienstra, Henrique, Bilal, Umut, Adebayor
Yedekler: Hakan, İsmail, Atila, Mert, Djedje, Nurettin, Ntep, Ziya, Adryan, Emre
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Shengelia (dk. 9 k.k.), Milosevic (dk. 45) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Alper (Konyaspor), Bilal, Henrique (İ.M.Kayserispor),