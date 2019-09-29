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Süper Lig: Konyaspor: 1 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 6.

Süper Lig'in 6. hafta maçında Konyaspor evinde İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada sol kanattan Henrique'nin ortasında ceza sahası içinde Shengelia topu kendi ağlarına gönderdi. 0-1


11. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında savunmanın müdahalesinin ardından önünde kalan topa vuran Deni Milosevic'in şutu az farkla auta çıktı.


24. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşan Skubic'in kale önüne çevirdiği topa kimse dokunamadı.


26. dakikada Konyaspor'un kazandığı serbest vuruşta ceza sahası içine yapılan ortada Skubic'in şutunu kaleci Lung son anda kurtardı.


45. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Skubic'in pasında ceza sahası içinde Milosevic'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Bahtiyar Birinci


Konyaspor: Serkan, Ali Turan, Anicic, Skubic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Shengelia, Ömer Ali, Milosevic, Bajic


Yedekler: Ertuğrul, Mücahit Atalay, Selim, Ali, Ferhat, Volkan, Amir, Miya, Mücahit Can Akçay, Daci


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Abdennour, Poulain, Yasir, Lopes, Mensah, Rienstra, Henrique, Bilal, Umut, Adebayor


Yedekler: Hakan, İsmail, Atila, Mert, Djedje, Nurettin, Ntep, Ziya, Adryan, Emre


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Goller: Shengelia (dk. 9 k.k.), Milosevic (dk. 45) (Konyaspor)


Sarı kartlar: Alper (Konyaspor), Bilal, Henrique (İ.M.Kayserispor),

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