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Süper Lig: Konyaspor: 1 - M. Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 7.

Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor, M. Başakşehir'i konuk etti. Müsabaka M. Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


58. dakikada sol kanattan paslaşarak kullanılan kornerde Visca çaprazdan çok sert vurdu. Sehic'ten seken topa kale önünde Skrtel dokundu, devamında tamamlayan Aleksic farkı ikiye çıkardı. 0-2


60. dakikada Giuliano ceza alanı ön çizgisinden şutunu çekti. Savunmadan seken topu kaleci Sehic son anda kornere çeldi.


69. dakikada sol kanattan Guilherme yerden sert ortaladı. Skubic'in bıraktığı topa Cikalleshi vurdu, kaleci Mert'ten dönen topu kale önünde boş kalan Kravets tamamladı. 1-2


80. dakikada Berkay'ın derin pasıyla savunma arkasına sarkan Deniz ceza sahasına girdi ve karşı karşıya pozisyonda sol çaprazdan vuruşunu yaptı, top yandan auta çıktı.


83. dakikada sol kanattan Guilherme'nin ortasına Kravets kale önünde kafayı vurdu, kaleci Mert üzerine gelen topu kontrol etti.



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan Duran


Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdulkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kaan (Hurtado dk. 46), Alper (Eduok dk. 46), Shengelia (Cikalleshi dk. 46), Miya, Kravets


Yedekler: Eray, Emre, Milosevic, Ali, Şener, Dacı, Abdulsamet


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Medipol Başakşehir: Mert, Rafael (Uğur dk. 84 ?), Skrtel, Ponck, Mbombo, Aleksic, İrfan Can (Mehmet dk. 61), Visca (Cemali dk. 84 ?), Berkay, Deniz (Mete Kaan dk. 84 ?), Crivelli (Giuliano dk. 14)


Yedekler: Volkan, Muhammed, Frei, Emre, Enes


Teknik Direktör: Okan Buruk


Goller: Kravets (dk. 69) (Konyaspor), Jevtovic (dk. 45+1 k.k.), Aleksic (dk. 58) (Medipol Başakşehir)


Sarı kartlar: Guilherme, Alper, Jevtovic (Konyaspor), Deniz (Medipol Başakşehir)

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