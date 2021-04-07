Süper Lig: Konyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 1

Süper Lig’in 33.
Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar
65. dakikada sol kanattan sokulan Pinto, Badji ile verkaç yaparak ceza sahasına girdi. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Badji meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
76. dakikada Amar Rahmanovic'in savunmanın arkasına attığı pasla buluşan Levan Shengelia sağ kanattan ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
Stat: Konya Büyükşehir
Hakemler: Arda Kardeşler, Volkan Ahmet Narinç, Özgür Ertem
Konyaspor: Sehic, Abdülkerim Bardakçı, Ahmet Çalık, Skubic, Sitya, Bytyqi (Kravets dk. 89?), Jevtovic, Milosevic (Rahmanovic dk. 75), Hadziahmetovic, Sekidika (Shengelia dk. 64), Cikalleshi (Daci dk. 7)
Yedekler: Erten Ersu, Barış Yardımcı, Adil Demirbağ, Farouk Miya, Oğuz Kağan Güçtekin, Musa Çağıran
Teknik Direktör: İlhan Palut
MKE Ankaragücü: Korcan, Pinto, Kulusic, Sarlija, Kitsiou, Borven, İbrahim Akdağ (Erdi dk. 90+2 ?), Paintsil (Diousse dk. 89?), Endri Cekici (Geraldo dk.83 ?), Alper Potuk (Lobjanidze dk. 89 ?), Badji (Voca dk. 83 ?)
Yedekler: Furkan Bekleviç, Atila Turan, Voca, Ali Kaan Güneren, Geraldo, Orkan Çınar, Emre Güral
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Yedekler: Furkan Bekleviç, Erdi Dikmen, Atila Turan, Idriz Voca, Saba Lobjanidze, Ali Kaan Güneren, Geraldo, Diousse, Orkan Çınar, Emre Güral
Goller: Shengelia (dk. 76 (Konyaspor()Badji (dk. 65) (Ankaragücü)
Sarı kartlar: Hadziahmetovic, Sekidika (Konyaspor), Kitsiou (Ankagücü)