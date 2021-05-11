Süper Lig: Konyaspor: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 41. haftasında Konyaspor, Trabzonspor'u konuk etti. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında ceza sahasına giren Shengelia'nın şutunu kaleci Uğurcan çıkardı.

52. dakikada ceza sahası çizgisinin önlerinde topla buluşan Sekidika'nın beklemeden çektiği şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın da müdahalesiyle direğe çarpıp oyun alanına döndü.

52. dakikada sağ kanattan Rahmanovic'in yaptığı ortaya Jevtovic kafa vuruşunu yaptı ama top üst ağlarda kaldı.

54. dakikada Konyaspor'da paslaşılarak kullanılan kornerde Amir'in uzaktan sert vurduğu topu kaleci Uğurcan kornere çelmeyi başardı.

58. dakikada Trabzonspor'un soldan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Vitor Hugo'nun kafa vuruşunu kaleci Sehic son anda çıkardı.

64. dakikada Trabzonspor'da sağ çaprazdan direkt kaleye kullanılan serbest vuruşta Baker fileleri havalandırdı. 0-1

74. dakikada Konyaspor'da sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada kaleci Uğurcan'ın elinden kaçırdığı top Shengelia'nın önünde kaldı. Bu oyuncu topu ağlara gönderdi ancak gol Jevtovic'in kaleci Uğurcan'a yaptığı faul nedeniyle iptal edildi.

78. dakikada Konyaspor'da sol kanattan ceza alanına yapılan ortada savunmadan seken top Sekidika'nın önünde kaldı. Bu oyuncu topu filelere gönderdi ama gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

82. dakikada Konyaspor'un soldan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top Amir'in önünde kaldı. Bu oyuncunun rakibini çalımlayarak yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti. 1-1

85. dakikada sağ çaprazdan yapılan ortada Nwakaeme'nin kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

87. dakikada Amir'in kaleyi cepheden gören pozisyonda çektiği şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti ancak gol Cikalleshi'nin kaleci Uğurcan'ı engelleyerek ofsayt pozisyonunda olması nedeniyle iptal edildi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Şansalan, Osman Gökhan Bilir, Yusuf Bozdağan

Konyaspor: Sehic, Barış (Skubic dk. 63), Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Adil (Jevtovic dk 46), Amir, Shengelia (Doğan Can dk. 84 ?), Rahmanovic (Daci dk. 69), Sekidika, Cikalleshi

Yedekler: Eray, Volkan, İsmail, Miya, Diomande, Ahmet Karademir

Teknik Direktör: İlhan Palut

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Baker, Abdülkadir Ömür (Yusuf dk. 78), Bakasetas (Hosseini dk. 90+5 ?), Nwakaeme, Ekuban

Yedekler:Erce, Hüseyin, Hakan, Safa, Yunus, Ahmetcan, Faruk Can, Afobe

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Baker (dk. 64) (Trabzonspor), Amir (dk. 82) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Serkan (dk. 19) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Edgar Ie, Baker (Trabzonspor), Barış, Ahmet Çalık (Konyaspor)