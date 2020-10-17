Süper Lig: Konyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 5.
Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada savunmanın arkasına sarkan Tetteh, sol çaprazdan ceza sahasına sokulup vuruşunu yaptı. Ahmet Çalık son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
51. dakikada Eduok sol çaprazdan ceza sahasına girerek yerden ön direğe ortaladı. Savunmadan seken topla buluşan Ömer Ali'nin vuruşu dışarıya çıktı.
58. dakikada Cueva'nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Zeki ön direkte topa dokundu ve fileleri havalandırdı. 0-1
67. dakikada Eduook'un pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Ömer Ali'nin vuruşunda top kaleci Abdulsamed'den döndü. Seken topa Kravets vurdu ancak Erkan topun kaleye gitmesine izin vermedi.
83. dakikada Ömer Ali'nin kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Skubic topu içeriye çevirdi. Kravets kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Turgut Doman, Deniz Caner Özaral, Ali Tuna
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdulkerim, Guilherme, Amir (Musa dk. 62), Jevtovic, Shengelia (Cikalleshi dk. 46), Ömer Ali, Milosevic (Eduok dk. 46), Kravets (Oğuz Kaan dk. 85 ?)
Yedekler: Eray, Adil, Hurtado, Miya, Alper, Şener
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Wallace, Semih, Erkan, Zeki (Zuqui dk. 74), Acquah (Mustafa dk. 74), Fofana (Cueva dk. 46), Ahmed (Kubilay dk. 85 ?), Olcay (Berk dk. 46), Tetteh
Yedekler: Herrera, Umut, Hadebe, Murat, Adem
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Zeki (dk. 58) (Yeni Malatyaspor), Kravets (dk. 83) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Abdulkerim, Ahmet Çalık, Alper, Eduok (Konyaspor), Tetteh, Chebake (Yeni Malatyaspor)