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Süper Lig: Konyaspor: 2 - 1 Sivasspor: (İlk yarı)

Süper Lig’in 28.

Süper Lig'in 28. hafta maçında, Konyaspor evinde Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile geçildi.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)


8. dakikada Bajic topu ağlara gönderdi ancak öncesinde Skubic ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.


30. dakikada Yasin'in sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında kafa vuruşunu yapan Kone'nin şutu ağlarla buluştu. 0-1


37. dakikada Guilherme'nin sol kanattan yaptığı ortasını uzak köşede tamamlayan Skubic maçta eşitliği sağladı. 1-1


44. dakikada Hadziahmetovic'in pasıyla uzak köşede bulunan Milosevic'in vuruşu ağlarla buluştu ve Konyaspor'u öne geçirdi. 2-1



Stat: Konya Büyükşehir Belediyesi


Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem Kan


Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Anicic, Guilherme (Alper dk. 43 ?), Shengelia, Hadziahmetovic, Jonsson, Ömer Ali, Milosevic, Bajic


Yedekler: Ertuğrul, Ali Turan, Selim, Ferhat, Volkan, Jevtovic, Miya, Daci, Thuram


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Claudemir, Ziya, Yasin, Erdoğan, Kone


Yedekler: Muammer, Ali Şaşal, Papp, Camara, Barış, Cofi, Djerlek, Fernando, Yatabare, Skuletic


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Skubic (dk. 37), Milosevic (dk. 44) (Konyaspor), Kone (dk.30) (Sivasspor)


Sarı Kartlar: Shengelia (Konyaspor), Kone (Sivasspor)

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