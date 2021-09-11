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Süper Lig: Konyaspor: 2 - Altay: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 4.

Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor, Altay'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Poko'nun şutu savunmadan döndü. Pozisyonun devamında top Kappel'de kaldı. Bu oyuncunun şutunu kaleci Sehic kurtardı.


7. dakikada sol kanattan topla birlikte ceza alanı son çizgisine inen Cikalleshi'nin pasında kale önündeki Soner topu ağlarla buluşturdu. 1-0


20. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ceza sahasına kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Abdülkerim kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0


38. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cebrail'in şutu direkten oyun alanına döndü.


39. dakikada sol kanattan gelişen Altay atağında ceza sahasına gönderilen topla kale önünde topla buluşan Bamba'nın şut girişimini kaleci Sehic engelledi.


41. dakikada sağ kanattan ceza alanına yapılan ortaya Murat kafa vuruşu yaptı ancak top üstten dışarıya çıktı.


45+5. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında Serdar'ın pasıyla ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Cikalleshi'nin şutu kaleci Lis'te kaldı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Erkan Özdamar, Esat Sancaktar, Bilal Gölen


Konyaspor: Sehic, Skubicxx, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Amir, Çekiçi, Serdar, Cikalleshi, Bytyqi


Yedekler: Eray, Adil, Anicic, Rahmanovic, Ahmed Hassan, Alper, Barış, Oğulcan, Ahmet Karademir, Michalak


Teknik Direktör: İlhan Palut


Altay: Lis, Cebrail, İbrahim, Murat, Naderi, Poko, Thiam, Kappel, Pinares, Rodriguez, Bamba


Yedekler: Cihan, Björkander, Aka, Ceyhun, Rayan, Tolga, Thaciano, Paixao, Kazımcan, Eren


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Goller: Soner (dk. 7), Abdülkerim (dk. 20) (Konyaspor)


Sarı kart: Poko (Altay)

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