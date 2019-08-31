Süper Lig: Konyaspor: 2 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 3.
Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor konuk ettiği Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Erdon Daci'nin ceza sahası içinde sağ köşeden havalandırarak gönderdiği topa yükselen Bajic meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
72. dakikada Milosevic'in sol çaprazdan kaleyi gören bir açıdan vuruşunda kaleci Boffin topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
75. dakikada Konyaspor atağında rakip takım savunmasına çarparak dönen topla ceza sahası içinde buluşan Miya meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
85. dakikada gönderilen topla savunma oyuncularını aşarak ceza sahası içinde buluşan Mukairu takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 2-2
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin
Konyaspor: Serkan, Ferhat (Faruku Miya dk. 45), Ali Turan (Ali Çamdalı dk. 45), Anicic, Skubic, Jonsson, Ömer Ali, Milosevic (Mücahit Can Akçay dk. 88 ?), Erdon Daci, Jevtovic, Bajic
Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Selim Ay, Hadziahmetovic, , Alper, Ali Yaşar, Filipovic
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Antalyaspor: Boffin, Celustka (Tarık Çamdal dk. 76), Angelo, Bahadır, Sangare, Doğukan (Mukairu dk. 78), Ufuk, Aatif (Fredy dk. 67) Fernando, Serdar Özkan, Blanco
Yedekler: Ferhat, Salih, Chico, Eren Albayrak, Harun, Hakan, Gelson Dala
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Serdar Özkan (dk. 16 pen.), Mukairu (dk. 85) (Antalyaspor), Bajic (dk. 60), Miya (dk. 75) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Blanco, Fernando (Antalyaspor), Jevtovic, Ömer Ali (Konyaspor)