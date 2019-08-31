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Süper Lig: Konyaspor: 2 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 3.

Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor konuk ettiği Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


60. dakikada Erdon Daci'nin ceza sahası içinde sağ köşeden havalandırarak gönderdiği topa yükselen Bajic meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1


72. dakikada Milosevic'in sol çaprazdan kaleyi gören bir açıdan vuruşunda kaleci Boffin topu yumruklayarak uzaklaştırdı.


75. dakikada Konyaspor atağında rakip takım savunmasına çarparak dönen topla ceza sahası içinde buluşan Miya meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1


85. dakikada gönderilen topla savunma oyuncularını aşarak ceza sahası içinde buluşan Mukairu takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 2-2



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin


Konyaspor: Serkan, Ferhat (Faruku Miya dk. 45), Ali Turan (Ali Çamdalı dk. 45), Anicic, Skubic, Jonsson, Ömer Ali, Milosevic (Mücahit Can Akçay dk. 88 ?), Erdon Daci, Jevtovic, Bajic


Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Selim Ay, Hadziahmetovic, , Alper, Ali Yaşar, Filipovic


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Antalyaspor: Boffin, Celustka (Tarık Çamdal dk. 76), Angelo, Bahadır, Sangare, Doğukan (Mukairu dk. 78), Ufuk, Aatif (Fredy dk. 67) Fernando, Serdar Özkan, Blanco


Yedekler: Ferhat, Salih, Chico, Eren Albayrak, Harun, Hakan, Gelson Dala


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Goller: Serdar Özkan (dk. 16 pen.), Mukairu (dk. 85) (Antalyaspor), Bajic (dk. 60), Miya (dk. 75) (Konyaspor)


Sarı kartlar: Blanco, Fernando (Antalyaspor), Jevtovic, Ömer Ali (Konyaspor)

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