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Süper Lig: Konyaspor: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 34.

Süper Lig'in 34. haftasında Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada Shengelia'nın sağdan açtığı ortayı arka direkte Alper, kafayla indirdi. Topu önünde bulan Miya'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


20. dakikada Alanyaspor savunmasının dengesiz yakalandığı anda ceza sahasındaki Miya, pasını yerden Alper'e aktardı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0


27. dakikada Konyaspor'un kullandığı kornerde Anicic'in kafa vuruşu kaleci Cenk'ten döndü. Ancak Anicic, pozisyonun devamında ceza sahası dışı sağ çaprazından bulduğu golle farkı ikiye çıkarmayı başardı. 2-0



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Serkan Tokat, Cem Satman, Mustafa Sönmez


Konyaspor: Ertuğrul, Ali Turan, Selim, Anicic, Ferhat, Hadziahmetovic, Shengelia, Miya, Alper, Daci, Thuram


Yedekler: Ozan Can, Mücahit, Guilherme, Uğur, Aybars, Ali, Mert Dikici, Mert Uyanıker, Şener


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Aytemiz Alanyaspor: Cenk, Baiano, Kaan, Welinton, Lokman, Salih, Onur (Bakasetas dk. 36), Musa, Emircan, Cisse, Mustafa (Efecan dk. 36)


Yedekler: Eray, Tzavellas, Caulker, Ceyhun, Siopis, Umut, Buluthan, Fernandes


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Alper (dk. 20), Anicic (dk. 27) (Konyaspor)


Sarı kart: Ali Turan (Konyaspor)

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